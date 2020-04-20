Öykü Eş Anlamlısı Nedir? Öykü Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçede birçok eş anlamlı kelime bulunur. Eş anlamlı olan kelimeler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Birbirlerinin yerine kullanıldıkları takdirde cümlenin anlamını bozmayan kelimelerdir.



Öykü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?



Öykü kelimesi TDK sözlüğünde ayrıntıları ile birlikte anlatılan bir olay anlamına gelmektedir. İkinci anlam olarak ise öykü kelimesine hikaye anlamı verilmiştir. Hikaye kelimesinin anlamı olarak birkaç karşılığının yanında ise diğer bir karşılık olarak TDK sözlüğünde öykü kelimesi bulunur.



Öykü kelimesinin eş anlamlı olan kelimesi hikaye kelimesidir. Hikaye ve öykü kelimeleri yazılış bakımından birbirlerinden farklı olsalar da anlam olarak aynılardır. Bu neden ile bu iki sözcük birbiri ile eş anlamlıdır. Cümle kullanımı içerisinde örnek verelim:

Yazmış olduğunuz öykü çok başarılıydı.

Yazmış olduğunuz hikaye çok başarılıydı. (Doğru)

Yazmış olduğunuz hikaye ve öyküler çok başarılıydı. ( Yanlış bir kullanımdır. İki sözcük eş anlamlı oldukları için aynı cümlede kullanılmazlar.)