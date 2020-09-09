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    HaberlerEğitim Haberleri Oyun ortamında sınav hazırlığı
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    09.09.2020 - 07:00 |

    Oyun ortamında sınav hazırlığı

    Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezi Minerva’da çalışmalarını sürdüren bilgisayar mühendisleri Hakan Yılmaz ve Arda Nakışçı, öğrencilerin sınavlara interaktif ve çevrimiçi ortamda hazırlanabilmeleri için bir uygulama geliştirdi.

    Oyun ortamında sınav hazırlığı

    Üniversite bitirme tezi olarak geliştirdikleri Sınavia isimli uygulamalarıyla Genç Beyinler Yeni Fikirler üniversite öğrencileri bitirme projeleri yarışmasında ödül de kazanan Yılmaz ve Nakışçı, ilham kaynaklarının eğitim sürecinin dijitalleşmesi ve eğitim sektöründe daha önce yapılmamış birtakım yenilikleri sunabilmek olduğunu dile getirdi.

    5 farklı mod bulunan uygulamada, Türkiye genelinde rastgele bir kullanıcıyla canlı olarak yarışma, arkadaşına davet göndererek birlikte soru çözme, sınıf ortamı veya arkadaş gruplarını düşünerek yine canlı olarak 30 kişiye kadar destekli sınav ortamı ile doğru cevaplanamayan soruların kullanıcılar tarafından tekrar çözülmesini sağlayan bir soru çözüm modu bulunuyor. Kullanıcılar, istedikleri soruyu kaydedip profillerinde görebilmekte, performans ve istatistiklerini zaman bazlı olarak grafiklerle takip edebilmekte.

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