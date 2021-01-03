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    03.01.2021 - 04:44 |

    Öz Zıt Anlamlısı Nedir? Özün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Birbirinin karşıt anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler şeklinde ifade edilir. Bununla beraber dilimiz içerisinde neredeyse her kelimenin belli bir zıt anlamı bulunur. Zıt anlamlı kelimeler hakkında araştırma yapan pek çok kişi öz kelimesinin hangi zıt anlama geldiğini araştırmaktadır. Peki öz zıt anlamlısı nedir? Öz kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte tüm detaylar

    Öz Zıt Anlamlısı Nedir? Özün Zıt Anlamı Olan Kelimeler


    Öz kelimesi dilimizde; herhangi bir durumun, eşyanın, olgunun kendisi olduğunu ifade etmek adına kullanılır. Öz kelimesi; metinlerde, günlük yaşamda, cümleler içerisinde çok sık bir şekilde kullanılır. Bu yüzden öz kelimesi ile karşılaşan kişiler, kelimenin zıt anlamını da merak etmektedirler. Bunun için öz kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgi vermek ve örnek vermek faydalı olacaktır.

    Özün Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler

    Öz kelimesinin zıt anlamı; üveydir. Öz kelimesi ile üvey kelimesinin birbirinin zıttı olduğunu belirtmek mümkündür. Öz kelimesi ile üvey kelimesinin bir arada kullanıldığı örnek cümleler ise aşağıdaki gibi olacaktır;

    - Öz çocuğu öldüğünde, üvey bir evlat edinmek istemişti.
    - Öz bildiği dayısının, üvey olduğunu duyunca çok şaşırmıştı.

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