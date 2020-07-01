Özel öğrenciler için ‘Hazır mısın?’ etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli çocuklarla engelsiz çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek oyunlarda, ortaokul kademesinde eğitim gören zihinsel, görme, işitme ve bedensel yetersizliği olan öğrencilerle normal gelişim gösteren öğrenciler yer alacak. Her bölümde aynı engel grubundan oluşan iki takım yer aldığı oyunlar, “Bilgi içerikli sorular ve zamana karşı etkinliği tamamlama” olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Yaz tatili dönemi boyunca her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.20’de TRT EBA TV’de yayınlanacak oyunlar, bilgi, eğlence, el becerileri ve spor alanlarında düzenlenecek.