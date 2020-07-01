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    HaberlerEğitim Haberleri Özel öğrenciler için ‘Hazır mısın?’ etkinliği
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    01.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Özel öğrenciler için ‘Hazır mısın?’ etkinliği

    Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce özel eğitim ihtiyacı olan çocukların başarılarının görünür hale gelmesi, toplum nezdinde farkındalık oluşturulması amacıyla “Hazır mısın?” etkinlikleri düzenlendi.

    Özel öğrenciler için ‘Hazır mısın?’ etkinliği

    Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli çocuklarla engelsiz çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek oyunlarda, ortaokul kademesinde eğitim gören zihinsel, görme, işitme ve bedensel yetersizliği olan öğrencilerle normal gelişim gösteren öğrenciler yer alacak. Her bölümde aynı engel grubundan oluşan iki takım yer aldığı oyunlar, “Bilgi içerikli sorular ve zamana karşı etkinliği tamamlama” olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Yaz tatili dönemi boyunca her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.20’de TRT EBA TV’de yayınlanacak oyunlar, bilgi, eğlence, el becerileri ve spor alanlarında düzenlenecek. 

    Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
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