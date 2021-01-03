Özel Zıt Anlamlısı Nedir? Özelin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Özel kelimesinin yer aldığı diğer kalıplaşmış ifadeler şu şekilde sıralanabilir: ''Özel Hayat'' ve ''Özel Bir Mesele''.



Özel Zıt Anlamı Olan Kelimeler:



1- Olağan:



Olağan, her zaman olabilecek, gerçeklemesi kimseyi şaşırtmayan, sıradan anlamına gelir.



Örnek Cümleler:



Olağan genel kurul toplantısı gelecek hafta yapılacak.



2- Standart.



İngilizcedeki Standard kelimesinden dilimize geçmiştir. Hem tek tip hem de sıkıcı ve sıradan anlamına gelir.



Örnek Cümle:



Standart prosedürleri uygulamaya hazır mısınız?



3- Toplumsal:



Özel kelimesinin bir diğer anlamı da bireyseldir. Bu nedenle toplumsal sözcüğü de özelin zıt anlamlısıdır.



Örnek Cümleler:



1.A- Yazar romanlarında daha çok toplumsal meseleleri ele almıştır.

1.B- Toplumsal iletişimin önemi her geçen gün biraz daha artıyor.



Özel ile zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Sıradan ve Kamusal.