Özel Zıt Anlamlısı Nedir? Özelin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Öz kelimesinden türetilmiş olan özel, bir şahsa ya da duruma mahsus olan şeyleri tanımlamak için kullanılır. Günümüzde sık sık kullanılan ''kişiye özel'' tabiri, bir kişinin istekleri doğrultusunda üretilen ürün demektir. Bu kelime şahsi ve hususi ile eş anlamlıdır. Özel zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.
Özel kelimesinin yer aldığı diğer kalıplaşmış ifadeler şu şekilde sıralanabilir: ''Özel Hayat'' ve ''Özel Bir Mesele''.
Özel Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- Olağan:
Olağan, her zaman olabilecek, gerçeklemesi kimseyi şaşırtmayan, sıradan anlamına gelir.
Örnek Cümleler:
Olağan genel kurul toplantısı gelecek hafta yapılacak.
2- Standart.
İngilizcedeki Standard kelimesinden dilimize geçmiştir. Hem tek tip hem de sıkıcı ve sıradan anlamına gelir.
Örnek Cümle:
Standart prosedürleri uygulamaya hazır mısınız?
3- Toplumsal:
Özel kelimesinin bir diğer anlamı da bireyseldir. Bu nedenle toplumsal sözcüğü de özelin zıt anlamlısıdır.
Örnek Cümleler:
1.A- Yazar romanlarında daha çok toplumsal meseleleri ele almıştır.
1.B- Toplumsal iletişimin önemi her geçen gün biraz daha artıyor.
Özel ile zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Sıradan ve Kamusal.