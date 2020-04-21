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    HaberlerEğitim Haberleri Özen Eş Anlamlısı Nedir? Özen Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:32 |

    Özen Eş Anlamlısı Nedir? Özen Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Özen kelimesi hem bir sözcük olarak hem de isim şeklinde kullanılabilmektedir. Özellikle erkek çocukları için sıkça kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde bu kelimenin eş anlamlısı da bulunduğu için farklı amaçlar doğrultusunda değerlendirmeniz mümkün. Özen eş anlamlısı nedir? Özen kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Özen Eş Anlamlısı Nedir? Özen Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    TDK açısından özen kelimesi için eş anlamlı olarak, ‘itina’ karşımıza çıkıyor. Herhangi bir durumu gerçekleştirirken o durum için kişinin elinden geleni yapması biçiminde tabir edilmektedir.

    Özen Eş Anlamlısı Nedir?

    Herhangi bir işi itina ile ele almak ve o işi özenerek yapmak, özen kelimesinin tabir etmektedir. En iyisini yapmak için büyük bir titizlik içerisinde çalışma göstermek olarak da dile getirmek mümkün. Bu anlamı eşliğinde özen kelimesi adına itina sözcüğünü de karşılık olarak kullanabilirsiniz.

    Özen Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Özen kelimesi için aynı anlam ifadesi üzerinden itina sözcüğünü kullanabilirsiniz.

    ‘’Çalışmasını büyük bir Özen içerisinde tamamladı.’’

    ‘’Odasını itina ile toparladı.’’

    Bunlar gibi daha pek çok değişik yerde her iki kelimeyi de eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.

     

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