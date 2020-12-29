Özgür Zıt Anlamlısı Nedir? Özgürün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

"Özgür" kelimesi dilimizde sıfat olan kelimeler arasında yer almaktadır. Anlamı ise herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan ve kendi kendine hareket etme, karar verebilme gücü olan olmaktadır. Kelimenin diğer anlamları içerisinde; hür, tutuklu olmayan ve siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen de bulunmaktadır.

Özgürün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bir sıfat olan "özgür" kelimesinin karşıt anlamları da yine kendisi gibi sıfat olmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında "özgür" kelimesinin zıt anlamları olarak karşımıza; bağımlı, köle ve tutsak kelimeleri çıkmaktadır. Bu karşıt kelimelerin her birinin anlamı da başka bir kimse veya otorite tarafından denetim altında tutulan veya karar verme yetkisi kendisine ait olmayan anlamlarını içerisinde barındırmaktadır. Diğer bir yandan bütün zıt kelimeler kısıtlamaya tabi olunan anlamı da taşımaktadır.