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    29.12.2020 - 12:13 |

    Özgür Zıt Anlamlısı Nedir? Özgürün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbirlerinin tam olarak karşıtını ifade eden kelimeler olmaktadır. Bu kelimelerin aynı cümle içerisinde kullanılması ise anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. Bu sebeple de kelimelerin karşıt anlamlarının bilinmesi gerekmektedir. Sizler için özgür zıt anlamlısı ile ilgili bilgileri derledik.

    Özgür Zıt Anlamlısı Nedir? Özgürün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    "Özgür" kelimesi dilimizde sıfat olan kelimeler arasında yer almaktadır. Anlamı ise herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan ve kendi kendine hareket etme, karar verebilme gücü olan olmaktadır. Kelimenin diğer anlamları içerisinde; hür, tutuklu olmayan ve siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen de bulunmaktadır.

    Özgürün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Bir sıfat olan "özgür" kelimesinin karşıt anlamları da yine kendisi gibi sıfat olmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında "özgür" kelimesinin zıt anlamları olarak karşımıza; bağımlı, köle ve tutsak kelimeleri çıkmaktadır. Bu karşıt kelimelerin her birinin anlamı da başka bir kimse veya otorite tarafından denetim altında tutulan veya karar verme yetkisi kendisine ait olmayan anlamlarını içerisinde barındırmaktadır. Diğer bir yandan bütün zıt kelimeler kısıtlamaya tabi olunan anlamı da taşımaktadır.

     

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