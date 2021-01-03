Özgürlük Zıt Anlamlısı Nedir? Özgürlüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Özgürlük kişinin hür ve rahat olduğunu, baskı altında olmadığını ifade eden bir kavram olarak dilimizde yer almaktadır.



Özgürlüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Özgürlük yukarıda da belirttiğimiz üzere kişinin baskı altında olmadığını hür olduğunu, rahat bir hayat sürdüğünü ifade eden kavramdır. Bu kavramın zıt anlamı kelimesi ise tutsaklık olarak isimlenir. Tutsaklık kelimesinin anlamı ise özgürlüğün tam zıt ve tersi bir anlama gelir. Tutsaklık kişinin baskı altında, birilerinin esiri olarak bulunduğunu, rahat ve kendine ait bir yaşamı bulunmadığını ifade etmektedir.



Özgürlük kelimesinin bir de eş anlamlı yani aynı anlama ama farklı kelimeler ile ifade edildiği bir kelimesi de bulunmaktadır. Bu kelime hürriyet olarak ifade edilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda hürriyetin de zıt anlamlısı tutsaklık kelimesi olarak bilinir.