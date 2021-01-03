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    03.01.2021 - 17:21 |

    Özgürlük Zıt Anlamlısı Nedir? Özgürlüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Özgürlük kelimesi bizler tarafından daha çok Tazminat sonrası kullanılmaya başlamış olan bir kelimedir. Özgürlük kelimesi insanlar için güzel manalara gelmekte, güzel şeyler akla getirmekte olan bir kelimedir. Bu sebeple de hem edebiyatımızda hem de günlük hayatta kullanımı bulunur. Özgürlük zıt anlamlısı nedir? Özgürlüğün zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ayrıntılı bilgiler ile derledik.

    Özgürlük Zıt Anlamlısı Nedir? Özgürlüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Özgürlük kişinin hür ve rahat olduğunu, baskı altında olmadığını ifade eden bir kavram olarak dilimizde yer almaktadır.

    Özgürlüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Özgürlük yukarıda da belirttiğimiz üzere kişinin baskı altında olmadığını hür olduğunu, rahat bir hayat sürdüğünü ifade eden kavramdır. Bu kavramın zıt anlamı kelimesi ise tutsaklık olarak isimlenir. Tutsaklık kelimesinin anlamı ise özgürlüğün tam zıt ve tersi bir anlama gelir. Tutsaklık kişinin baskı altında, birilerinin esiri olarak bulunduğunu, rahat ve kendine ait bir yaşamı bulunmadığını ifade etmektedir.

    Özgürlük kelimesinin bir de eş anlamlı yani aynı anlama ama farklı kelimeler ile ifade edildiği bir kelimesi de bulunmaktadır. Bu kelime hürriyet olarak ifade edilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda hürriyetin de zıt anlamlısı tutsaklık kelimesi olarak bilinir.

     

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