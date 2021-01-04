04.01.2021 - 02:55 |
Pahalı Zıt Anlamlısı Nedir? Pahalının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Günümüzde hayat şartları gittikçe pahalı bir hal almaya başlamıştır. Eski zamana göre şimdiki zamanlarda gerek alışveriş gerek gezmek gerek ise kişisel ihtiyaçlarımızı karşılamak oldukça zorlaşmıştır. Eskiden hayat şartları çok daha kolay ve ucuz bir yere sahipti. Pahalı zıt anlamlısı nedir? Pahalının zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorularla ilgili bilgileri detaylarıyla derledik.
Pahalı kelimesi daha çok ticaret sektöründe kullanılmakta olan bunun yanında para birimi ile ilgili kavramları ilgilendiren bir sözcük olarak varlık göstermektedir.
Pahalının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Pahalı kelimesi kelime anlamı olarak bir malın eşyanın kısaca para ile satın alına her hangi bir şeyin fiyatının aynı türde olan diğer şeylere oranla daha yüksek olmasıdır. Pahalı kelimesinin en çok kullanıldığı alan gıda ve giyim sektörüdür.
Pahalılıkta gün geçtikçe daha yüksek seviyelere çıkmaktadır. Pahalı kelimesinin bir de zıt anlamı var olmaktadır. Pahalı kelimesinin zıt anlamı ucuz sözcüğüdür. Ucuz kelimesinin manası bir malın fiyatının aynı türde olan diğer mala oranla daha ucuz olması halidir.