Pahalı Zıt Anlamlısı Nedir? Pahalının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Pahalı kelimesi daha çok ticaret sektöründe kullanılmakta olan bunun yanında para birimi ile ilgili kavramları ilgilendiren bir sözcük olarak varlık göstermektedir.



Pahalının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Pahalı kelimesi kelime anlamı olarak bir malın eşyanın kısaca para ile satın alına her hangi bir şeyin fiyatının aynı türde olan diğer şeylere oranla daha yüksek olmasıdır. Pahalı kelimesinin en çok kullanıldığı alan gıda ve giyim sektörüdür.



Pahalılıkta gün geçtikçe daha yüksek seviyelere çıkmaktadır. Pahalı kelimesinin bir de zıt anlamı var olmaktadır. Pahalı kelimesinin zıt anlamı ucuz sözcüğüdür. Ucuz kelimesinin manası bir malın fiyatının aynı türde olan diğer mala oranla daha ucuz olması halidir.