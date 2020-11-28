Para Parayı Çeker Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Para parayı çeker atasözünün açıklaması parayı oldukça kolay kazanan bireylerin genelde zengin bireylerin olmasıdır.



Para Parayı Çeker Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bu atasözünün anlamı aslında elinde para bulunduran bireylerin paralarını katlamaları daha kolaydır. Yani parası ve herhangi bir birikimi bulunmayan bireylerin para kazanmaları oldukça zordur. Kaldı ki o parayı katlamak daha zordur. İnsanların paralarını kolay ve güvenli şekilde katlamaları için yine ellerinde bir miktar para bulundurmaları gerekir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Bu atasözünün kullanım alanı oldukça geniş bir kitlede görülmektedir. Özellikle eskiden beri gelen deneyimler sonucunda böyle bir kanıya varılmış olabilir. Fakat para parayı çeker atasözünün herhangi bir kesin dayanağı bulunmamaktadır. İnsanlar genel gözlemler sonucunda bu kanıya varmıştır.