Paris Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

Rusya ile Kırım savaşı sonrası imzalanan Paris antlaşması Osmanlı imparatorluğu açısından en önemli antlaşmalar arasında yer almaktadır. Paris anlaşması imzacı devletleri Birleşik Krallık, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğudur. Anlaşmanın dilleri ise İngilizce, Fransızca ve Türkçedir. Paris anlaşmasının toplam 10 maddesi bulunmaktadır. Bu anlaşmanın bazı sonuçları da yer almaktadır.

Paris Antlaşması Kısaca Özeti

Rusya ile Kırım savaşını kazanan Osmanlı imparatorluğu elinde büyük bir koz ile Avrupalı devletlerin karşısına çıkmıştı. Kırım savaşı Osmanlı ve Rusya arasında gerçekleşen bir savaştır. Daha sonra ise bu savaşa da Birleşik Krallık ve Fransa'da dahil olmuştur. Kırım savaşında Osmanlı imparatorluğu denge politikası izlemektedir. Osmanlı imparatorluğu açısından Paris antlaşması bir dönüm noktası olacaktır.

İmzacı devletler için bazı vaatler yerine getirilmesi gerekiyordu. Fakat vaatlerini yerine getirmeseler de Paris antlaşması Osmanlı imparatorluğu açısından zafer niteliğinde olan bir antlaşma oldu.

Fransa'nın Paris kentinde imzalanan antlaşma toplam 10 maddeden oluşmaktaydı. Bu antlaşmaya göre ise Karadeniz tarafsız bir hale gelmiştir. Kırım savaşından sonra yaşanan süreç bu devletleri bir barış antlaşması imzalanması için zorlamıştır. Bu antlaşmanın imzalanması için toplam 21 oturum yapıldı. Bu antlaşmanın başkanı ise Kont Walewsky olmuştur. Osmanlı imparatorluğunu bu antlaşmada temsil eden Sadrazam Mehmed Emin Ali Paşa ve Paris sefiri olan Mehmet Cemil Bey temsil etmiştir.

Paris Antlaşması Tarihi

Paris antlaşması 30 Mart 1856 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır.

Paris Antlaşması Maddeleri (Şartları)

- Bu antlaşmaya dahil olan her bir taraf devlet savaş sonrası işgal etmiş olduğu toprakları terk edecektir.

- Osmanlı imparatorluğu bundan böyle Avrupa milletleri topluluğu üyesi bir ülke olacak. Osmanlı imparatorluğunun Avrupa'da ki toprakları ise bu devletlerin garantisi altında olacak.

- Osmanlı imparatorluğu ile taraf olan devletler herhangi bir anlaşmazlık yaşarsa, taraflar kuvvet kullanmayacak. Kuvvet kullanmadan önce diğer taraf olan devletlerin aracılığını kabul edecektir.

- Osmanlı imparatorluğu padişahı Islahat Fermanını diğer devletlere de tebliğ edecektir.

- Boğazlar sözleşmesinin esas maddeleri devam edecektir.

- Karadeniz tamamen tarafsız bir bölge olacak. Hiçbir askeri faaliyet bu bölgede yürütülemeyecek. Karadeniz çevresinde yer alan bütün tersaneler yıkılacak. Hiçbir devletin ise burada herhangi bir donanması olmayacaktır.

- Tuna nehrinde ulaşım serbestliği sağlanacak. Ayrıca bir Tuna komisyonu kurulacak.

- Eflak ve Boğdan bölgelerine muhtariyet verilecek.

- Osmanlı imparatorluğu izinsiz bir şekilde Sırbistan'da askeri faaliyetlerde bulunamayacak.

Paris Antlaşması Önemi

Paris antlaşması kırım savaşından sonra Osmanlı imparatorluğunun zaferini simgeleyen bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre ise Osmanlı devleti artık bir Avrupa devleti olarak sayılacak. Osmanlı devletinin Avrupa'da yer alan toprakları ise diğer devletlerin garantisi altında olacaktır.

Paris Antlaşması Özellikleri

- Bu antlaşma boğazları da kapsayan bir antlaşmadır.

- Karadeniz'in tarafsızlığı bu antlaşma neticesinde gerçekleşmiştir.

- Bu antlaşma Osmanlı devletini artık bir Avrupalı devlet olarak sayacaktır.

- Bir barış antlaşmasıdır.

- Rusya için bozulan denge politikası tekrar kuruldu.