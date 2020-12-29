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    29.12.2020 - 12:00 |

    Parlak Zıt Anlamlısı Nedir? Parlağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Anlam olarak birbirleri ile çelişen kelimelere dilimizde zıt ya da karşıt anlamlı kelimeler denmektedir. genellikle sıfatlarda daha fazla zıt anlamlı kelime var gibi düşünülse de aslında dilimizde birçok türden kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Parlak Zıt Anlamlısı Nedir? Parlağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Parlak kelimesi bir sıfat olmasının yanında içerdiği anlamlar; parlayan, temiz, ışıklı ve ışıldayan gibi kelimeler bulunur. Ayrıca parlak kelimesinin mecaz anlamları içerisinde güzel yüzlü oğlan (kaba ve konuşma dilinde) ve göze çarpacak ya da herkesi geçecek kadar başarılı olan anlamları bulunmaktadır.

    Parlağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Bir sıfat olan "parlak" kelimesinin karşıt anlamı da yine sıfat olmaktadır. Parlak kelimesinin zıt anlamları ise; mat, renksiz, fersiz ve donuk olmaktadır. Sözü edilen dört kelime de parlak kelimesinin zıt anlamlısı olmasına rağmen günlük konuşma dilimize en fazla yerleşmiş olan zıt anlam mat olmaktadır.

    Parlak kelimesinin mecaz anlamlarını karşılayan zıt kelimeler bulunmasına rağmen bunlar gerçek anlamlarını karşılamadıkları için zıt ya da karşıt anlam olarak kabul görmezler.

     

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