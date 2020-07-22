Pasaport Türleri Nelerdir? 2020 Pasaport Çeşitleri, Özellikleri Ve Rengine Göre Anlamları

Pasaport uluslararası giriş çıkışlar ve aynı zamanda yaşam için gerekli olan belgelerdir. Pasaport çıkartabilmek için veya pasaport yenileyebilmek için pasaportun çeşitleri, özellikleri, renkleri ve anlamları bilinmelidir. Bu sebeple kişinin hangi pasaport çeşidinin kendisi için daha uygun olduğunu bilmesi için bu bilgileri edinmelidir.



Pasaport Türleri Nelerdir?



Türkiye’de pasaport türleri 4 çeşitten oluşmaktadır. Umumi olan bordo pasaport, hususi olan yeşil pasaport, görev ya da hizmet pasaportu olarak bilinen gri pasaport ve diplomatik pasaport olan siyah pasaport olmak üzere dört çeşit pasaport bulunmaktadır. 2011 senesinde çipli pasaport kullanılmaya başlanmasının ardından pasaport renklerinde değişiklikler yapılmıştır.



2020 Pasaport Çeşitlerinin Özellikleri



Bütün pasaport çeşitleri ve pasaportların hangi şartlarda kimlere verildiği farklıdır. Bordo olan umumi pasaport standart olan bir vatandaşa verilen pasaporttur. Umumi pasaporttur sınırlı dolaşım sistemine sahiptir. Hususi pasaport ise devlet memurlarına ya da eski bürokratlara verilen pasaporttur. Yeşil pasaport ile geniş bir dolaşım alanına sahip olunur. Hizmet pasaportu resmi bir kurum tarafından yurt dışına bir görev nedeni ile gönderilen kişilere verilir. Diplomatik pasaport ise devletteki üst görevlere sahip olan kişilere verilir.



2020 Pasaport Çeşitlerinin Rengine Göre Anlamları



Bordo renkli olan pasaportların anlamı standart olan vatandaşların kullanımına sunulan bir pasaporttur. Kişi siyah, gri ya da yeşil renkli pasaportları alabilme hakkına sahip değilse kendisinin alabileceği pasaport türü bordo pasaporttur. Bordo pasaport ile dünya ülkelerinin yarısı kadarına vize almadan yahut kapıda vize ile online vize alarak girebilmesini sağlar fakat kısıtlı güce sahiptir.



Yeşil pasaport ise 1,2 veya 3 kadro derecelerine sahip olan kamu personellerinin, devlette çalışmakta olan öğretmenler ya da doktorların dahil bu derecelerdeki kadrolara sahip olması gerekmektedir. Yeşil pasaport almış olan vatandaşlar emekli olduklarında da yeşil pasaportlarını koruyabilmektedirler. Bu pasaport ile tüm Avrupa ülkeleri dahil olacak şekilde vizesiz ya da online vize alınarak gidilecek tüm ülkelere giriş yapılabilir.

Gri pasaportlu kişiler bir görev sebebi ile yurt dışında olan kişilerdir. Görevleri süresince bazı aile üyelerine de yeşil pasaport verilebilir. Siyah pasaport sahibi kimselerde tüm ülkelere giriş yapabilen üst düzey yöneticilerin almış olduğu pasaporttur.