Pasif Zıt Anlamlısı Nedir? Pasifin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Zıt anlamlı kelimeler; birbirinin karşıtı olan kelimeler olarak tanımlanabilir. Zıt anlamı bulunan kelimeler, dilimiz çapında çok fazladır. Bazı kelimelerin zıt anlamı bulunmasa da neredeyse pek çok kelimenin zıt anlamı bulunmaktadır. Zıt anlamlı kelimelere dair araştırma yapan kişiler pasif kelimesinin zıt anlamını araştırmaktadırlar. Peki pasif zıt anlamlısı nedir? Pasif kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Pasif kelimesi; herhangi bir şeye karşı tepkisini göstermeyen, başkasının etkisine karşı gelmeyen, etkinliği bulunmayan, edilgin olan durumları ifade etmek açısından kullanılmakta olan bir kelimedir. Bunun dışında pasif kelimesinin zıt anlamı, kelimenin tam tersini ifade etmek adına kullanılmaktadır. Pasif kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örneklerle açıklamak, okurlar açısından yararlı olacaktır.
Pasifin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Pasif kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler; birden fazla olarak belirtilmiştir. Pasif kelimesinin zıt anlamları; aktif ve edilgin olarak belirtilmiştir. Pasif kelimesi ile aktif kelimesi birbirinin zıt anlamıdır. Bununla beraber bu iki kelimenin bir arada kullanıldığı örnek cümle aşağıdaki gibi olacaktır;
- Pasif olan hesabını aktifleştirmeye karar verdi.