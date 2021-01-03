Pasif Zıt Anlamlısı Nedir? Pasifin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Pasif kelimesi; herhangi bir şeye karşı tepkisini göstermeyen, başkasının etkisine karşı gelmeyen, etkinliği bulunmayan, edilgin olan durumları ifade etmek açısından kullanılmakta olan bir kelimedir. Bunun dışında pasif kelimesinin zıt anlamı, kelimenin tam tersini ifade etmek adına kullanılmaktadır. Pasif kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örneklerle açıklamak, okurlar açısından yararlı olacaktır.



Pasifin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Pasif kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler; birden fazla olarak belirtilmiştir. Pasif kelimesinin zıt anlamları; aktif ve edilgin olarak belirtilmiştir. Pasif kelimesi ile aktif kelimesi birbirinin zıt anlamıdır. Bununla beraber bu iki kelimenin bir arada kullanıldığı örnek cümle aşağıdaki gibi olacaktır;



- Pasif olan hesabını aktifleştirmeye karar verdi.