Pc Ne Demek? Pc Kelimesinin Türkçesi Ve İngilizce Olarak Açılımı Nedir?

Aslında birçok kişinin aklına gelmeyen durumlardan biri PC açılımıdır. Bu kelimenin hem Türkçesi hem de İngilizcesi de ne anlama geliyor, son dönemlerde ise birçok kişinin karşısına internet üzerinde çıkmaktadır.



PC Ne Demek?



PC aslına bakılırsa İngilizce üzerinden belli bir açılıma sahiptir. Bu doğrultuda pc ne demek öğrenilmek istenen konular arasına girmiş durumda. Ancak Türkiye'de yeni olarak bilgisayarlar için kullanılan bir terim şeklinde ifade edilir. Yani İngilizcede bir kelime grubu olarak ele alınsa dahi, Türkçede genel tanımı ile bilgisayar anlamına gelmektedir. Masaüstü veya dizüstü bilgisayar olsun fark etmeden, PC genel tanımı itibariyle bir bilgisayarı anlatır. Tabii bunun dışında kurulum olarak belli bir İngilizce ve Türkçe açılımına sahiptir.



PC Kelimesinin Türkçesi ve İngilizce Olarak Açılımı Nedir?



En çok merak edilen ise PC kelimesinin Türkçesi ve İngilizce olarak açılımıdır. Bu bağlamda kelimenin açılımı PC, (Personel Computer) şeklinde ifade edilmektedir. Yani Türkçe açısından ele alınmak gerekirse, (Kişisel bilgisayar) biçiminde ifade etmek mümkün. Evde ya da iş yeri ile beraber ofiste kullanılan, kişiye ait olan bir bilgisayar şeklinde anlatılabilir. Yani bireysel olarak bir kişinin kullandığı bilgisayar şeklinde öne çıkıyor.