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    HaberlerEğitim Haberleri Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    26.11.2020 - 14:02 |

    Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Her atasözü eski zamanda yaşanılmış olaylardan çıkarılan dersler sonucu oluşmuştur. Atasözlerinin hepsinin altında bir yaşanmışlık mevcuttur. Atalarımız atasözleri aracılığı ile bizlere bu yaşanmışlıklarından çıkardıkları dersleri aktarmak istemişlerdir. Aynı zamanda atasözleri anonim sözlerdir, kim tarafından söylendiği bilinmemektedir. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın atasözü de bunlardan biridir. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın atasözünün anlamı nedir? Cümle içinde kullanımı nasıldır ve benzeri bilgileri derledik.

    Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın atasözü bir yola çıkıldıktan sonra o yoldan kolay kolay dönülmeyeceğini anlatmak amacıyla kurulmuş bir atasözüdür.

     Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

     Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın daha çok net ve dönülmez bir karar alma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu atasözünün anlamı: Kişi, bir olayın sonuçlanması için elinden gelen gayreti göstermelidir. Sabırla, inançla pes etmeden dayanabildiği kadar dayanmalıdır. Bıkmadan, yorulmadan o işi sonuna kadar getirmelidir.

     Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı 

     Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın sözü bizlere bir işi sonuçlandırmadan bırakmamamız gerektiğini söyler. Bu atasözünün cümle içinde kullanımına örnek: Bu yola çıktım bir kere, daha da bırakmam. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

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