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    HaberlerEğitim Haberleri Pinti Zıt Anlamlısı Nedir? Pintinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    02.01.2021 - 21:01 |

    Pinti Zıt Anlamlısı Nedir? Pintinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dilimizde bulunan kelimelerin anlamları kadar zıt anlamları da çok önemlidir. Bu kelimelerden birisi de pinti kelimesidir. Pinti kelimesi günlük hayatta çok sık kullanıldığı için zıt anlamı merak edilmektedir. Peki, pinti zıt anlamlısı nedir? Pintinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Sizlere pinti kelimesinin zıt anlamlısını detaylıca derledik

    Pinti Zıt Anlamlısı Nedir? Pintinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbirinin zıttı olan kelimelerdir. Bu kelimelerin zıt anlamlarını ve anlamlarını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür.

    Pintinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Hem yazılış hem de anlam bakımından farklı olan, anlamları ise birbirine karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Silimizde birçok kelimenin zıt anlamı olduğu kadar, her kelimenin de zıt anlamı bulunmamaktadır. Pinti kelimesi ise günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız bir kelime olup zıt anlamlı kelimesi de bulunmaktadır.

    Pinti kelimene karşıt olan kelimeler şunlardır:

    - Cömert, bonkör, müsrif, eli açık

    Pinti kelimesinin zıt anlamlısı kadar hangi manaya geldiği de bilmek çok önemlidir. Pinti kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı şu şekilde belirtilmiştir:

    - Aşırı derecede cimri, hasis

     

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