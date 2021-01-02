Pinti Zıt Anlamlısı Nedir? Pintinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbirinin zıttı olan kelimelerdir. Bu kelimelerin zıt anlamlarını ve anlamlarını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür.



Pintinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Hem yazılış hem de anlam bakımından farklı olan, anlamları ise birbirine karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Silimizde birçok kelimenin zıt anlamı olduğu kadar, her kelimenin de zıt anlamı bulunmamaktadır. Pinti kelimesi ise günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız bir kelime olup zıt anlamlı kelimesi de bulunmaktadır.



Pinti kelimene karşıt olan kelimeler şunlardır:



- Cömert, bonkör, müsrif, eli açık



Pinti kelimesinin zıt anlamlısı kadar hangi manaya geldiği de bilmek çok önemlidir. Pinti kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı şu şekilde belirtilmiştir:



- Aşırı derecede cimri, hasis