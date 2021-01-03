Pozitif Zıt Anlamlısı Nedir? Pozitifin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Pozitif son günlerde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Fransızca kökenlidir. Türk dil kurumuna göre pozitif artı, olumlu yönde olan anlamlara gelmektedir. Negatif kelimesi pozitif zıt anlamlısı olan kelimeye karşılık gelen kelimedir. Pozitif kelimesi karşıtı negatif kelimesidir.



Pozitifin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Anlam olarak tamamen birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlam denir. Pozitif kelimesinin zıt anlamlısı negatif kelimesidir. Tam anlamı ile pozitif ve negatif zıt anlamlar taşımaktadır. Pozitif artı iken, negatif eksi yöndedir.



Pozitifin zıt anlamlısı olan negatif olumsuz demektir. Pozitif karşıtı negatiftir. Matematikte pozitif artı anlamında negatif eksi anlamındadır. Dilimizde pozitif olumlu anlamında negatif olumsuz anlamındadır. Negatif olumsuz durumlar için kullanılır. Pozitifin zıt anlamlısı kesin olarak negatiftir.