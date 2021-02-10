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    10.02.2021 - 13:42 |

    Psikoteknik Nedir, Ne İşe Yarar? Psikoteknik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

    Bazı araçları kullanabilmek için günümüzde değişik türde belgeler verilir. Belgeler özellikle sağlıklı kişilerin araçları kullanabilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Peki psikoteknik nedir, ne işe yarar? Psikoteknik belgesi için gerekli evraklar nelerdir? İşte bu konu hakkında merak edilenler.

    Psikoteknik Nedir, Ne İşe Yarar? Psikoteknik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

    Özellikle bazı araçlar söz konusu olduğunda, psikolojik açıdan doğru kişilerin bu araçları kullanması çok önemlidir. Özellikte tehlikeli araçlar ya da otobüsler ile beraber bu gibi araçlar için birtakım belgeler verilir. Bu belgelerden biri olarak da Psikoteknik belgesi öne çıkıyor.

    Psikoteknik Nedir?

    İnternet üzerinden merak edilen ve araştırılan konular içerisinde psikoteknik nedir sorusu geliyor. Bedensel ve psikolojik olarak kişilerin sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, simülatör ve psikolog eşliğindeki sınava psikoteknik denir. Bir saat kadar süren sınavın akabinde, eğer kişi bu sınavda başarılı olmuş ise psikoteknik belgesi almaya hak kazanır.

    Psikoteknik Ne İşe Yarar?

    Psikolojik ve bedensel açıdan sağlıklı biçimde kullanılması gereken araçlar için, psikoteknik sınavı gerçekleştirilir. Böylece hem zihinsel hem de fiziki olarak yeterlilik kazanmış olan kişiler, trafikte önemli rol taşıyan araçları kullanır. Bu da trafikte birçok insanın hayatını korurken aynı zamanda trafiğin sağlıklı bir şekilde işlemesini imkan verir. O yüzden psikomotor yetenek ve beceriler sınava tabi tutulur. Bunlar içerisinde dikkat, algılama, muhakeme, hafıza ve sakin olma durumu gibi birçok unsur yer alır.

    Psikoteknik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

    Psikoteknik belgesi almak için başvuru ile beraber gerekli olan birtakım Evrakların tamamlanması gerekir.

     - Nüfus cüzdanı fotokopisi

     - Ehliyet fotokopisi

     - 2 adet vesikalık fotoğraf

    Genel olarak bu belgeler psikoteknik sınavına girebilmek için yeterlidir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan tüm sürücü kursları üzerinden bu sınava giriş yapmak mümkün.

     

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