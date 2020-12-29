Ret Zıt Anlamlısı Nedir? Reddin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Ret kelimesi bir konuya onay vermeme, hayır deme şeklinde bir manaya gelen kelimedir. Zıt anlamlı kelimesi de dolayısıyla onay kelimesidir.



Reddin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Ret kelimesi daha çok Türkiye Büyük Millet Meclisi, bunun yanı sıra devlet görüşmeleri, oylamalar ve benzeri ciddi hususların görüşüldüğü alanlarda kullanılan bir kelimedir. Bir şeye onay vermeme, kabullenmeme manasına gelir. Bir nevi oylamada hayır demenin farklı bir şekilde ifade edilmesi halidir.



Ret kelimesinin zıt anlamlısını manasından da çıkaracağımız üzere onay kelimesi oluşturur. Onay kelimesi de bir şeyi kabullenme, olur görme yani evet demek manasında kullanılmaktadır. Bir oylamada evet demek, dolayısıyla onay vermek manasına gelir.