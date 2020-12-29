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    HaberlerEğitim Haberleri Ret Zıt Anlamlısı Nedir? Reddin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    29.12.2020 - 15:06 |

    Ret Zıt Anlamlısı Nedir? Reddin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ret kelimesi bir şeyin onaylanmadığı, tamam olmadığı anlamına gelir. Ret kelimesi en çok devlet kurumlarının ve bunun yanı sıra siyasi alanlarda ve olaylarda kullanılan bir kelime olmaktadır. Günlük hayatta bu kelimeye çok fazla rastlanmaz. Siyasilerin özellikle oy kullanırken ifade ettiği kavramdır. Ret zıt anlamlısı nedir? Reddin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını detayları ile birlikte derledik.

    Ret Zıt Anlamlısı Nedir? Reddin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ret kelimesi bir konuya onay vermeme, hayır deme şeklinde bir manaya gelen kelimedir. Zıt anlamlı kelimesi de dolayısıyla onay kelimesidir.

    Reddin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ret kelimesi daha çok Türkiye Büyük Millet Meclisi, bunun yanı sıra devlet görüşmeleri, oylamalar ve benzeri ciddi hususların görüşüldüğü alanlarda kullanılan bir kelimedir. Bir şeye onay vermeme, kabullenmeme manasına gelir. Bir nevi oylamada hayır demenin farklı bir şekilde ifade edilmesi halidir.

    Ret kelimesinin zıt anlamlısını manasından da çıkaracağımız üzere onay kelimesi oluşturur. Onay kelimesi de bir şeyi kabullenme, olur görme yani evet demek manasında kullanılmaktadır. Bir oylamada evet demek, dolayısıyla onay vermek manasına gelir.

     

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