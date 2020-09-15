Rize Haritası: Rize İlçeleri Nelerdir? Rize İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Rize yazları yağışlı kış ayları ise ılımlı bir iklime sahip tam bir Karadeniz şehridir. Özellikle çay üretimi konusunda dünyanın en önemli şehirleri arasında geldiğini söylemek mümkündür. Aynı zamanda yaz aylarında yine muhteşem doğal güzelliği ile oldukça fazla turist çekiyor. Rize'nin ilçeleri ise merkezin biraz daha doğusunda kalmakta, ayrıca batısında ve güneyinde de bulunmaktadır.



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Kaynak: cografyaharita.com



Rize'nin Kaç İlçesi Vardır?



Rize toplamda 11 ilçeye sahiptir. Bu ilçelere dahil olarak bir de Rize merkezi eklemek gerekir. Ancak ilçe olarak saymak gerekirse toplamda 11 tane ilçesi bulunduğu söylenebilir. Bu ilçelerin bazılarını denize kıyısı bulunurken bazılarının ise bulunmamaktadır. Daha çok tarım ve hayvancılık üzerinden geçim kaynağına sahip Rize, bu konuda ilçeleri üzerinden de ön plana çıkıyor. Özellikle engebeli araziler ile hayvancılığa oldukça elverişli bir potansiyel sunmaktadır.



Rize'nin Nüfusu Ne Kadar?



Güncel veriler ele alındığında şubat ayı 2020 üzerinden Rize'nin nüfusu toplamda 343.212 olarak öne çıkıyor. Bu nüfusun şu an %70,32’si Rize merkezde yer almaktadır. Yani nüfus dağılımı açısından merkez oldukça önemli bir kesimi bünyesinde toplamış durumda. Bu sebepten dolayı Rize'nin ilçeleri oldukça düşük bir nüfusa sahiptir. Ancak ilçeler kendi arasında nüfus dağılımı açısından benzerlik gösteriyor.



Rize'nin İlçeleri Nelerdir?



Rize şehrinin toplamda 11 tane ilçesi bulunuyor. Büyük bir çoğunluğu merkezinin doğusunda yer alan ilçelerin isimlerini şu şekilde sıralamak mümkün;



- Ardeşen

- Çamlıhemşin

- Çayeli

- Derepazarı

- Fındıklı

- Güneysu

- Hemşin

- İkizdere

- İyidere

- Kalkandere

- Pazar



Bütün bu ilçeleri ile beraber özellikle çay üretimi konusunda büyük bir öneme sahip olan Rize, aynı zamanda fındık üretimi üzerinden de ülke çapında önemli bir şehirdir.