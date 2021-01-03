Sabah Zıt Anlamlısı Nedir? Sabahın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sabah kelimesi gecenin bitişi ve güneşin doğuşu ile başlayan güneşin tam öğle vaktine kadar olan süreyi anlatmak için kullanılmaktadır. Sabah kelimesi aydınlık anlamında da kullanılmaktadır.



Sabahın Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Sabah zıt anlamlısı olan kelime tam tersi durumu işaret eden akşam kelimesidir. Sabah aydınlık ve aydınlık olmayı ifade ederken akşam karanlık ve karanlık olmayı belirtmekte kullanılır. Sabah kelimesi bir işten feraha çıkmak anlamında da kullanılmaktadır. Mecaz anlamda kullanıldığında zıt anlamı karanlığa bürünmek demektir.



Karanlığa bürünmek ise umutsuz kalmak anlamına gelmektedir. Sabah gün içerisinde belirlenmiş bir zaman diliminin betimlenmiş halidir. Tam tersi durum ise akşam vaktidir. Saat dilimlerinde de iki zaman kavramı ters olarak bilinmektedir.