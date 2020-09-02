Sabancı’dan 25 bin dolarlık özel ödül

Ödül kapsamında uluslararası ve bağımsız bir jüri tarafından belirlenen bir araştırmacı 25.000 dolar tutarında Jüri Özel Ödülü kazanacak. Makale kategorisinde ise belirli sayıda makaleye 10.000 dolar tutarında ödül verilecek. Başvurular için son tarih 15 Ocak 2021.