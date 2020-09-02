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    HaberlerEğitim Haberleri Sabancı’dan 25 bin dolarlık özel ödül
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    02.09.2020 - 07:00 |

    Sabancı’dan 25 bin dolarlık özel ödül

    Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2021 yılı konusu “Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri” olarak belirlendi.

    Sabancı’dan 25 bin dolarlık özel ödül

    Ödül kapsamında uluslararası ve bağımsız bir jüri tarafından belirlenen bir araştırmacı 25.000 dolar tutarında Jüri Özel Ödülü kazanacak. Makale kategorisinde ise belirli sayıda makaleye 10.000 dolar tutarında ödül verilecek. Başvurular için son tarih 15 Ocak 2021.

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