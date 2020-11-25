Sabır Acıdır Meyvesi Tatlıdır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sabır acıdır meyvesi tatlıdır atasözü en çok kullandığımız atasözleri içerisinde yer alıyor. Bu atasözünde anlatılmak istenen olumsuzluklar bizi yorsa uzun sürse de sonunda güzel şekilde mükafatını alırız.

Sabır Acıdır Meyvesi Tatlıdır Atasözünün (TDK)'ya Göre Anlamı Nedir?

Sabır acıdır meyvesi tatlıdır atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;

- `Sabır zor bir iştir ancak güzel sonuçları vardır.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani azim ile çıkılan yolda sabır zor olsa bile sınanışın her sonunda güzel şeyler olmaktadır.

Sabır Acıdır Meyvesi Tatlıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sabır acıdır meyvesi tatlıdır atasözü hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Sabrettiğiniz zaman mükafatı çok güzeldir Anlamında kullanılır. Cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak;

- Sevdiğim askerden gelince evleneceğiz. ( Sabır acıdır meyvesi tatlıdır.)