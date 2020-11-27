Sabreden Derviş Muradına Ermiş Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sabreden derviş muradına ermiş atasözü, sabırlı olan kişilerin istediklerini elde edebileceklerini anlatmak için kullanılmakta olan bir atasözüdür. TDK' ya göre sabreden derviş muradına ermiş atasözünün anlamı nedir? Öğrenmek ve en doğru şekilde kullanabilmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

Sabreden Derviş Muradına Ermiş Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Sabreden derviş muradına ermiş atasözü, gerçekleşmesini istediği bir iş olan kişilerin sabırlı olmaları ve acele etmemeleri sonucunda isteklerine ulaşacaklarını ifade etmek için kullanan bir atasözüdür. Sabırlı davranan kişilerin isteklerine ulaşacağını anlatan bu atasözü genel olarak sabretmenin önemini anlatmak için kullanılır.

Kısaca Sabreden Derviş Muradına Ermiş Atasözü Açıklaması

Sabreden derviş muradına ermiş atasözü, sabır gösteren kişilerin isteklerine ulaşacağını anlatır.