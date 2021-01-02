Sade Zıt Anlamlısı Nedir? Sadenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Farsçadan dilimize geçmiş olan sade, karmaşık olmayan yapıları ve durumları tanımlamak için kullanılır. Yalın ile eş anlamlı olan sade, bazı cümlelerde ''sadece'' sözcüğü ile aynı anlama gelir. Örneğin: ''Ben onun sade karakteriyle ilgileniyorum. ''Sade zıt anlamlısı nedir? Merak edenler için örnek cümlelerle derledik.
Sade sıfatı kullanıldığı yere göre farklı manalara gelir. Örneğin herkesin kolayca anlayabileceği bir üslupla yazılmış kitaplar için ''sade bir dille yazılmış'' ifadesi kullanılır.
Sadenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- Gösterişli:
Örnek Cümleler:
1.A- Ali ile Pınar çifti gösterişli bir düğünle dünya evine girdi.
1.B- Bu kadar gösterişli bir karşılama beklemiyordum.
2- Süslü:
Örnek Cümleler:
1.A- Evde yapılan bir nişan için kendisine fazla süslü bir kıyafet seçmiş.
1.B- Annemin doğum günü hediyesi için süslü bir paket yaptırdım.
3- Karışık:
Örnek Cümle:
Bu sandığın kadar karışık bir mesele değil.
4- Çetrefilli:
Örnek Cümle:
O kadar çetrefilli bir kitap ki üç ayda zor bitirdim.
Sade ile zıt anlamlı olan diğer kelimeler şunlardır: Alaca ve Karmaşık.