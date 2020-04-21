Sağlık Eş Anlamlısı Nedir? Sağlık Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ruhun ve vücudun sıhhat içerisinde olması sağlık anlamına gelir. Bu kelime hem fiziksel hem de ruhsal olarak karşılık bulmakta ve kullanılmaktadır. Eş anlamlı olarak ise TDK’ya göre, ‘sıhhat’ sözcüğünü kullanmak mümkün.

Sağlık Eş Anlamlısı Nedir?

Sağlık insan yaşamının en önemli unsurlarından biridir. Vücudun her yapısının zinde kalması, esnek olması ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek noktasında sağlık öne çıkar. Bu kelime aynı zamanda sıhhat sözcüğü ile aynı anlam üzerinden ele alınabilmektedir.

Sağlık Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Sağlık kelimesinin eş anlamı sıhhattir. Aynı zamanda eski dönemlerde afiyet kelimesi de kullanılmaktaydı. Günümüzde ise sıhhat eş anlamlısı daha çok öne çıkıyor.

‘’Çok sağlıklı bir sporcu olduğu her halinden belli.’’

‘’Umarım sıhhatiniz iyidir.’’

Bu gibi değişik cümleler üzerinde aynı anlam ile beraber sağlık ve sıhhat kelimelerini kullanabilirsiniz.