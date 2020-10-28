28.10.2020 - 07:00 |
Sağlık kahramanları unutulmadı
Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), koronavirüs salgınında virüse yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için el ele verdi.
İş birliği kapsamında salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları iki kurumun desteğiyle eğitimlerine devam edecek. Kurumlar, “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu” ve “Emanetiniz, Emanetimizdir” projelerini birleştirerek, ebeveynlerini kaybeden çocuklara birlikte destek olma kararı aldı.