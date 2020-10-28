Sağlık kahramanları unutulmadı

İş birliği kapsamında salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları iki kurumun desteğiyle eğitimlerine devam edecek. Kurumlar, “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu” ve “Emanetiniz, Emanetimizdir” projelerini birleştirerek, ebeveynlerini kaybeden çocuklara birlikte destek olma kararı aldı.