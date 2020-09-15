Sakarya Haritası: Sakarya İlçeleri Nelerdir? Sakarya İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Sakarya ilinin ilçeleri nelerdir? Sakarya ilinin nüfusu kaçtır? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Sakarya İlinin İlçeleri Nelerdir?



Marmara Bölgesi’nde bulunan Sakarya ilinin 16 adet ilçesi bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. Adapazarı, Erenler, Akyazı, Ferizli, Arifiye, Geyve, Kaynarca, Hendek, Kocaali, Karapürçek, Karasu, Pamukova, Serdivan, Sapanca, Söğütlü ve Taraklı ilçeleri Sakarya’nın ilçeleridir. Bu ilçelerde her biri birinden güzeldir.



Sakarya ilinin kuzey kısmında Karadeniz, batı kısmında Kocaeli, Bursa, doğu kısmında Düzce ve güney kısmında ise Bolu ve Bilecik bulunmaktadır. Ayrıca Sakarya ili sanayi bakımından son zamanlarda oldukça gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda bu ilde kurulan sanayi kuruluşları sayesinde bu sanayileşme daha da fazla artış göstermiştir. Sakarya ilimiz toplam nüfusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'in sonrasında gelen ve Marmara Bölgesi'nde bulunan en büyük beşinci ildir.



Sakarya İlinin Nüfusu Kaçtır?



Günümüzde Sakarya ilinin 4 Şubat 2020 tarihindeki TÜİK verilerine bakıldığında Sakarya ilinin nüfusu: 1.029.650 olarak belirlenmiştir (2019 sonu). Sakarya ilimizin yüzölçümü yaklaşık olarak 4.823 km karedir. Böylelikle Sakarya ilinde her km kareye ortalama olarak 213 kişi düşmektedir.



Sakarya ilinde nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçe yaklaşık olarak 1.135 kişilik nüfus ile Serdivan ilçesi olmaktadır. Ayrıca Serdivan ilçesi % 5,66 oranı ile nüfusu en çok artan ilçe olmuş ,04 oranı ile de Kocaali nüfusu en çok azalan ilçe olmaktadır. TÜİK verilerine göre 4 Şubat 2020 tarihinde bu ilde toplamda 667 mahalle bulunmaktadır. Bu ilde yaşayan insanların çoğunun Rumeli Türkleri ve göçmenlerden oluştuğu bilinmektedir.



Sakarya İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Günümüzde Marmara Bölgesi’nde bulunan vazgeçilmez illerden olan Sakarya’nın toplamda 16 adet ilçe ve 16 adet belediyesi bulunmakta ve 667 adet mahallesi bulunmaktadır. Sakarya ili ülkemizin en kalabalık 21. ili olmakta ve Marmara Bölgesi’nin illeri arasında bulunan en büyük 5. ili olmaktadır.