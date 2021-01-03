Sakin Zıt Anlamlısı Nedir? Sakinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sakin kelimesi bir nevi huzuru, rahat ve gergin olmayan ortam veya insanları ifade eder. Aynı zamanda bu kelimenin bir de zıt anlamlı kelimesi bulunur.



Sakinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Sakin kelimesi hem normal bir sözcük hem de sıfat ifade eden bir sözcük olarak kullanılmaktadır. Bu kelimenin, sakin kelimesinin sıfat olarak kullanıldığı bir sürü cümle ve kelime öbeği örnekleri bulunmaktadır. Sakin adam, sakin kız, sakin ev, sakin ortam ve benzeri ifadeler bu kelimenin sıfat olarak kullanıldığı söz öbekleridir.



Sakin ortamlarda insanlar huzur bulur cümlesi ise bu kelimenin cümle içinde sıfat olarak kullanıldığı kelimedir. Bu kelimenin zıt anlamlısını ise sinirli kelimesi oluşturur. Sinirli kelimesi de bir sıfat olarak kullanılan kelimelerden birisidir.