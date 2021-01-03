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    03.01.2021 - 04:34 |

    Sakin Zıt Anlamlısı Nedir? Sakinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Sakin kelimesi sözcük türlerinden sıfatı belirten bir isim olmaktadır. Aynı zamanda gergin olmayan, sinirli tepkiler vermeyen insanları ifade etmektedir. Sakin kelimesi bir yandan da huzuru ifade eden bir kelime manasına gelmektedir. Sakin zıt anlamlısı nedir? Sakinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve detayları ile ilgili bilgileri derledik.

    Sakin Zıt Anlamlısı Nedir? Sakinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Sakin kelimesi bir nevi huzuru, rahat ve gergin olmayan ortam veya insanları ifade eder. Aynı zamanda bu kelimenin bir de zıt anlamlı kelimesi bulunur.

    Sakinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Sakin kelimesi hem normal bir sözcük hem de sıfat ifade eden bir sözcük olarak kullanılmaktadır. Bu kelimenin, sakin kelimesinin sıfat olarak kullanıldığı bir sürü cümle ve kelime öbeği örnekleri bulunmaktadır. Sakin adam, sakin kız, sakin ev, sakin ortam ve benzeri ifadeler bu kelimenin sıfat olarak kullanıldığı söz öbekleridir.

    Sakin ortamlarda insanlar huzur bulur cümlesi ise bu kelimenin cümle içinde sıfat olarak kullanıldığı kelimedir. Bu kelimenin zıt anlamlısını ise sinirli kelimesi oluşturur. Sinirli kelimesi de bir sıfat olarak kullanılan kelimelerden birisidir.

     

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