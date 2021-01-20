Samira İsminin Anlamı Nedir? Samira Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Samira ismi Türkiye'de en çok kullanımı söz konusu halde olan 2467. isim olma niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda en beğenilen kız isimleri arasında yer almakla birlikte, en çok kullanılan isim olma bakımından 1118. sırada yer almaktadır. Samira ismini taşıyan kişilerin sayısında, son bir yıllık zaman diliminde 128 kişi civarında bir artış söz konusudur.



Samira Ne Demek?



Türkiye'de yaşayan pek çok kişi tarafından araştırılan isimlerden biri de Samira olmaktadır. Samira ismi ile alakalı yapılan en önemli araştırma konusu olarak anlamının ne olduğu konusu ilk sıralarda kendisine yer buluyor. Çünkü gerek Samira ismini sahip olan gerekse evladına bu ismi vermeyi düşünenler Samira ne demek öğrenmek istemektedir. Bu yüzden bu konu hakkında araştırmalarını yapmaya başlamaktadırlar.



Samira isminin dört farklı şekilde tanımlanmış olan anlamının varlığı söz konusudur. Bunlar sırasıyla şu şekildedir; Samira, Türk Sanat Müziğinde Bir Makam anlamına gelmektedir. Taşıdığı bir diğer anlam ise "gece arkadaşları, gece toplananlar" demektir. Üçüncü ve son anlamı ise " sabahyıldızı, gecenin arkadaşı ve gece insanı" demektir.



Samira İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Samira ismi Kur'anda geçiyor mu sorusunun yanıtı; "Evet geçiyor" şeklindedir. Bu bakımdan çocuğuna Kur'andan bir isim vermek isteyenler için tercih edilebilir en ideal isimler arasında yerini almaktadır. Samira Kuran-ı Kerim'deki Muminun Suresinin 67. ayetinde geçmektedir. Samira isminin bu özelliği sayesinde ebeveynler çocuklarına hem Kur'anda geçen hem de güzel anlam taşıyan bir isim verme olanağına sahip olmaktadır.