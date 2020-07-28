Şampiyonluğa giden hikâyeler

Puan türlerine göre birincilerin çıktığı şehirler TYT’de Ankara, Antalya, Aydın, Çorum ve Nevşehir; Sözel’de İzmir; Eşit Ağırlık’ta Osmaniye; Sayısal’da İstanbul, İzmir, Malatya oldu. YDT’de İstanbul’dan 4 ve Niğde’den 1 aday şampiyon çıktı. Şampiyonlardan bazıları başarıya giden hikayelerini şöyle anlattı:

Çalışmalarının karşılığını aldılar

Esad Yusuf Atik: Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldum. Sayısal birinciliğini elde ettim. Bilgisayar Mühendisliği bölümünü istiyorum, üniversite konusunda biraz daha araştıracağım. Bu alanda 5 yıl kadar ciddi anlamda uğraşıyorum.

Oğuzhan Başak: Antalya Kepez’deki Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yatılı okudum. Yurdun kendi çalışma programı vardı. Etüt saatlerimiz, kitap okuma saatlerimiz belliydi. Herkes nasıl çalıştıysa öyle çalıştım. TYT’de Türkiye birincisi oldum. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde okuyup avukat olmak istiyorum.

Gürkan İnal: TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden mezun oldum. Üniversite sınavında bir derece bekliyordum ama TYT’de 500 puan almayı beklemiyordum. Gördüğümde çok şaşırdım ve bir o kadar da mutlu oldum. Tercihim bilgisayar mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliğinden yana olacak. Okulumun ve verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi büyük.

Deniz Aydemir: Annem babam memur olduğu için 3 yılda bir şehir değiştiriyorduk. Antalya’da Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi’ni de sınavla kazanmıştım, yatılı okudum. TYT’de Türkiye birincisi olmak bana da sürpriz oldu. Başarımın sırrı program yaparak çalışmak. Bilgisayar mühendisliği bölümünü istiyorum.

Eren Şen: Niğde Fen Lisesi mezunuyum. YDT’de birinci oldum. Bu başarıda katkısı bulunan öğretmenlerime ve aileme teşekkür ederim. Birinciliğe çok çalışarak ulaştım. Üniversite eğitimini, elektrik elektronik mühendisliği alanında sürdürmek istiyorum.

Özge Dilay Örüm: Malatya Fen Lisesi mezunuyum. AYT Sayısal’daTürkiye birincisi oldum. Deprem ve koronavirüs süreci yaşadık. Bunların beni moral olarak etkilemesine izin vermedim, çalışmalarıma düzenli olarak devam ettim. Tıp okumak istiyorum.

Muhammed Emin Arayıcı: Çorum’da özel bir kolejde okudum. TYT’de Türkiye birincisi oldum. Bu başarı bir, iki yılda olacak bir şey değil. İlkokuldan beri düzenli çalıştım. Babam öğretmen, katkısı çok oldu. Elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğim.

Halid Oğuz Serçe: Uğur Okulları Aydın Kampüsü mezunuyum. Doğuştan optik sinirlerdeki gen eksikliği nedeniyle yüzde 60 görme engelim var. Engelime aldırmayıp çok çalıştım. Günde 11 saatimi derslere ayırdım. TYT’de Türkiye birinciliği elde ettim. EA’da da Türkiye ikincisi oldum. Hedefim psikoloji alanında uzmanlaşmak.

‘Kendime inandım’

Hüseyin Kağan Özdemir: Nevşehir’de özel bir okulda fen lisesinden mezun oldum. TYT’de 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde ettim. Sınav çok güzel geçti ama benim için stresliydi. Sonuçlar açıklandığında çok sevindim. 119 net yaptım. Türkçe’den 1 yanlış yapmışım. 5 kişi birinci olduk. Benimle birlikte herkes 1 soruyu yanlış yapmış sanırım. Sonuçları görünce çok sevindim. Sonra ilk anneme sarıldığımı hatırlıyorum. Tıp okumak istiyorum. Sosyolojiye de ilgim var. Belki ikisini birlikte okuyabilirim. Sınav gününe kadar bazen inişler olsa da inancım yüksekti. Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım.