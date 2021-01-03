Satıcı Zıt Anlamlısı Nedir? Satıcının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Satıcı kelimesi bir iş sahibi insanı ifade eder. Meslek çeşitlerinden birisi olarak görülmektedir.



Satıcının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Satıcı kelimesinin manasını yukarıda açıkladık. Bir şeyi insanlara satabilmek adına, o işin başında duran, o şeyin satışını yapan kimseye satıcı denir. Satıcı kelimesi satmak fiilinden ortaya çıkmış, türemiş olan bir kelimedir.



Burada var olan türeme fiilden isime türeme şeklinde olmaktadır. Buda bu kelime ile ilgili dipnot bilgidir. Satıcı kelimesinin zıt anlamlı olan kelimesi ise alıcı kelimesidir. Alıcı kelimesi satıcının anlamının tam karşısında durur. Bir şeyi bir yerden karşılığını vererek alan kimseye alıcı denmektedir. Alıcı alacağı şeyi genel olarak satıcıdan almaktadır.