BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Satıcı Zıt Anlamlısı Nedir? Satıcının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    03.01.2021 - 03:23 |

    Satıcı Zıt Anlamlısı Nedir? Satıcının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Satıcı kelimesi ticaret alanında kullanılan bir kelimedir. Bir şeyin ticaretini yapıp o şeyi insanlara satışa sunan kişiye, satışını yapan kimseye satıcı denir. Satıcı kelimesi aynı zamanda yapım eki almış bir kelimedir. Türemiş olarak var olan bir kelimedir. Satıcı zıt anlamlısı nedir? Satıcının zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorularla ilgili bilgileri detayları ile derledik.

    Satıcı Zıt Anlamlısı Nedir? Satıcının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Satıcı kelimesi bir iş sahibi insanı ifade eder. Meslek çeşitlerinden birisi olarak görülmektedir.

    Satıcının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Satıcı kelimesinin manasını yukarıda açıkladık. Bir şeyi insanlara satabilmek adına, o işin başında duran, o şeyin satışını yapan kimseye satıcı denir. Satıcı kelimesi satmak fiilinden ortaya çıkmış, türemiş olan bir kelimedir.

    Burada var olan türeme fiilden isime türeme şeklinde olmaktadır. Buda bu kelime ile ilgili dipnot bilgidir. Satıcı kelimesinin zıt anlamlı olan kelimesi ise alıcı kelimesidir. Alıcı kelimesi satıcının anlamının tam karşısında durur. Bir şeyi bir yerden karşılığını vererek alan kimseye alıcı denmektedir. Alıcı alacağı şeyi genel olarak satıcıdan almaktadır.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

    Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

    Sıradaki Haber