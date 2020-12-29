BİST1.4601.42EURO9.05-0.41USD7.39-0.62ALTIN 446.07-0.40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Savunma Zıt Anlamlısı Nedir? Savunmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    29.12.2020 - 23:20 |

    Savunma Zıt Anlamlısı Nedir? Savunmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Müdafaa ve koruma kelimeleri ile eş anlamlı olan savunma, bir yeri korumak ya da bir fikrin doğruluğuna inanmak demektir. ''Kendini savunmak'' tabiri ise yapılan suçlamaları ya da eleştirileri kabul etmemek anlamına gelir. Savunma zıt anlamlısı nedir? Sizin için örnek cümlelerle ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Savunma Zıt Anlamlısı Nedir? Savunmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Savunma kelimesi futbol ve basketbol gibi spor dallarında kendi anlamı dışında terim anlamıyla kullanılır. ''Savunma oyuncusu'', defans demektir. Basketbolda yapılan defans ise ''alan savunması'' ve ''adam adama savunma'' olarak ikiye ayrılır. 

    Savunmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

     1- Hücum: 

     Arapça kökenli bir sözcük olan hücum ''hcm'' mastarından türetilmiştir. Bir yere saldırmak ya da birinin üstüne yürümek manasında kullanılır. 

     Örnek cümle: 

     Düşman ordusu birden hücuma geçince ortalık yangın yerine döndü. 

     2- Taarruz: 

     Taarruz kelimesi de hücum gibi Arapça kökenlidir. ''Arız olmak'' sözcüğünden türetilen taarruz, harekete geçmek, saldırmak ve sataşmak anlamına gelir. 

     Örnek cümle: 

     Yaklaşık on bin asker taarruza geçmek için komutanın emrini bekliyordu. 

     3- Atak: 

     Örnek cümle: 

     Rakip takımın ilk tehlikeli atağında kalemizde golü gördük. 

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca umutlandıran tabloyu paylaştı: Kısıtlamalar sonuç veriyor

    Son dakika: Bakan Koca umutlandıran tabloyu paylaştı: Kısıtlamalar sonuç veriyor

    Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

    Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

    Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

    Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

    Bursa'da korku dolu anlar! Ekipler oraya koştu

    Bursa'da korku dolu anlar! Ekipler oraya koştu

    Sıradaki Haber