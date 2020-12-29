Savunma Zıt Anlamlısı Nedir? Savunmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Savunma kelimesi futbol ve basketbol gibi spor dallarında kendi anlamı dışında terim anlamıyla kullanılır. ''Savunma oyuncusu'', defans demektir. Basketbolda yapılan defans ise ''alan savunması'' ve ''adam adama savunma'' olarak ikiye ayrılır.

Savunmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

1- Hücum:

Arapça kökenli bir sözcük olan hücum ''hcm'' mastarından türetilmiştir. Bir yere saldırmak ya da birinin üstüne yürümek manasında kullanılır.

Örnek cümle:

Düşman ordusu birden hücuma geçince ortalık yangın yerine döndü.

2- Taarruz:

Taarruz kelimesi de hücum gibi Arapça kökenlidir. ''Arız olmak'' sözcüğünden türetilen taarruz, harekete geçmek, saldırmak ve sataşmak anlamına gelir.

Örnek cümle:

Yaklaşık on bin asker taarruza geçmek için komutanın emrini bekliyordu.

3- Atak:

Örnek cümle:

Rakip takımın ilk tehlikeli atağında kalemizde golü gördük.