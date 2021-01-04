Saydam Zıt Anlamlısı Nedir? Saydamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Saydam kelimesi; arkasında yer alan cisimlerin görünmesine engel olmayan anlamına gelmektedir. Bu durumlar için kullanılan saydam kelimesinin zıt anlamı da bulunmaktadır. Saydam kelimesinin zıt anlamı ise; saydam kelimesinin anlamının tam tersini anlatmak adına kullanılan bir kelimedir. Saydam kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örneklendirmek, kelimenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.



Saydamın Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler



Saydam kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime; opak kelimesi olarak belirtilmiştir.. Opak kelimesi, saydam kelimesinin anlamının tam tersi durumları ifade etmek adına kullanılır. Saydam kelimesi ile opak kelimesinin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibi olacaktır;



- Saydam cisimlerin arkasını görebiliyorken, opak cisimlerin arkalarını görmemiz mümkün değildir.