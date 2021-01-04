Sebep Zıt Anlamlısı Nedir? Sebebin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sebep kelimesi bir durumun nedenini ortaya koyan net bilgileri ifade etmektedir. Sebep olması için bir olay ve durum yaşanması gerekmektedir. Yaşanan durumun ortaya çıkardığı sonucun nedenleri sebep kelimesi ile açıklanmaktadır.



Sebep Kelimesinin Karşıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Sebep zıt anlamlısı olan kelime sonuç kelimesi olmaktadır. Sebep kelimesi her durumda bir sonuç ortaya koymaktadır. Sebep olmak bir durumu ortaya çıkarmaya yol açmak anlamına geldiği için karşıt anlam olarak sonuç kelimesi ifade edilmektedir. Sebebin diğer bir karşıt anlamı ise olumsuz ek alması ile oluşan sebepsizlik kelimesi olmaktadır. Sebep kelimesi sebepsizlik kelimesi ile ters anlamda kullanılan kelimelerden olmaktadır. Sebep kelimesi neden ifadesi olarak kullanıldığında ise karşıt hali nedensizlik olmaktadır.