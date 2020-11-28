Sel Gider Kum Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Hayatta önemli olan kalıcı olmaktır. Bunu en iyi ifade eden atasözümüz ise, sel gider kum kalır olmaktadır.



Sel Gider Kumu Kalır Atasözünün Anlamı Nedir?



Bütün durumlar için geçerli olan bu atasözümüzün tanımı, Bir durumda asıl önemli olan kalıcı olan şeylerdir. Her şey bittikten sonra geriye sadece kalıcı olanlar kalmaktadır.



Sel Gider Kum Kalır Atasözünün Kısaca Açıklaması



"Sel gider kumu kalır" atasözünün tanımında da denildiği gibi, bir olayda önemli olan kalıcı olanlar olmaktadır. Bunun açıklaması ise insanların dikkat etmesi gereken olay veya aksiyonlarda ana öğelere dikkat edilmelidir. Çünkü bütün olayları ayakta tutan bu ana öğeler olmaktadır. Bunun dışında olayların ayrıntılarına fazla takılıp kalınmaması gerekmektedir. Detaylara çok fazla takılmak gereksiz ve dolayısıyla da boşa zaman harcamaktır.