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    28.11.2020 - 02:38 |

    Sel Gider Kum Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Dilimizi zenginleştiren en büyük unsurlardan birisi de atasözleri olmaktadır. Günlük kullanım dilinde atasözlerimiz o kadar çok kullanılmaktadır ki zamanla kullanımı daha kolay olduğundan ve herkes tarafınca anlaşıldığından kısaltılmıştır. Bu atasözlerimizden birisi de "Sel gider kumu kalır" olmaktadır. Atasözünün aslı ise, "Sel gider kumu kalır, kişi ettiğini bulur" olmaktadır. İşte bu atasözümüzün tanımı ve kısaca açıklamasını sizler için derledik.

    Sel Gider Kum Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Hayatta önemli olan kalıcı olmaktır. Bunu en iyi ifade eden atasözümüz ise, sel gider kum kalır olmaktadır.

    Sel Gider Kumu Kalır Atasözünün Anlamı Nedir?

    Bütün durumlar için geçerli olan bu atasözümüzün tanımı, Bir durumda asıl önemli olan kalıcı olan şeylerdir. Her şey bittikten sonra geriye sadece kalıcı olanlar kalmaktadır.

    Sel Gider Kum Kalır Atasözünün Kısaca Açıklaması

    "Sel gider kumu kalır" atasözünün tanımında da denildiği gibi, bir olayda önemli olan kalıcı olanlar olmaktadır. Bunun açıklaması ise insanların dikkat etmesi gereken olay veya aksiyonlarda ana öğelere dikkat edilmelidir. Çünkü bütün olayları ayakta tutan bu ana öğeler olmaktadır. Bunun dışında olayların ayrıntılarına fazla takılıp kalınmaması gerekmektedir. Detaylara çok fazla takılmak gereksiz ve dolayısıyla da boşa zaman harcamaktır.

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