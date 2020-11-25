Selçuk: Eğitim milletin ortak paydasına hizmet etme işi

Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen “Öğretmen Yetiştirmenin Dünü, Bugünü, Yarını” konulu panelde konuşan Selçuk, çocukların hayatına dokunan öğretmenleri yetiştiren öğretmenlerin vazifesinin önemini vurguladı. Eğitimin, ülkenin geleceğindeki öneminin altını çizen Selçuk, “Malumunuz, eğitim bir mutabakat işi, yani milletin ortak paydasına hizmet etme işi. Bu bir ülke ödevi, millet ödevi. Bu ülkeye ödenecek çok fazla borcumuz var ve bunun bitmesi mümkün değil. Birlikte hareket ettiğimizde bu mutabakatı sağlayacağımızı ve bu ülkenin çocuklarını dünyada dimdik ayakta duracak şekilde sağlık, mutluluk, huzurla akranlarıyla yarışacak noktaya getireceğimize inanıyorum” dedi.

Kanunla ilgili açıklama

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında her yıl Ankara’da ağırlanan “Yılın Çalıkuşları”, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle başkente gelemediği için Bakan Selçuk, 81 ilden seçilen öğretmenlerle çevrim içi ortamda buluştu. Meslektaşlarının gününü kutlayan Selçuk, “Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çabamız devam ediyor. Salgından dolayı biraz kesintiye uğradı ama o çabamızın sürdüğünü bilmenizi isterim” bilgisini paylaştı.

Dün sosyal medya hesabından, öğrencilerin bir klibini de paylaşan Selçuk, “Liseli gençlerimiz 24 Kasım için bir klipte buluşmuşlar. Ders ortasında dillerinin ucuna gelip de söyleyemediklerini rap müziğin ritmi ve temposuyla ulaştırmayı başarmışlar. Biraz inceden dokundurmuşlar ama sonunu tatlıya bağlamışlar” dedi.

Anıtkabir’i ziyaret ettiler

Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti. Selçuk’un Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Millî Kulesi’ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Selçuk, mesajında, “Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü, yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun” ifadelerine yer verdi.