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    HaberlerEğitim Haberleri Selçuk’tan okulların açılmasına ilişkin açıklama: Bilim Kurulu tarihi verecek
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    14.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Selçuk’tan okulların açılmasına ilişkin açıklama: Bilim Kurulu tarihi verecek

    Bilim Kurulu ‘risklidir’ dediği sürece okulları açamayız” diyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda kamuoyundan “okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasını” rica etti

    Selçuk’tan okulların açılmasına ilişkin açıklama: Bilim Kurulu tarihi verecek

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa onu yapacaklarını belirterek, “Bilim Kurulu, ‘risklidir’ dediği sürece okulları açamayız” dedi.

    Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Selçuk, Kovid-19 salgını sonrasında internet ortamında yapılan, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında Muş’ta görev yapan öğretmenlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Özverili çalışmaları için meslektaşlarına teşekkür eden Selçuk, “Bu ülkenin çocuklarına hep beraber hizmet ediyoruz. Bir milletin, insanlığın geleceğine hizmet ediyoruz. Öğretmenlerin böyle kara günde nasıl bir rol üstlendiğini, öğretmenlerin verdiği destansı mücadeleyi bütün ülkenin konuşmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Görüşmede video konferansa anne babalarıyla katılan çocuklar bir an önce okullarına kavuşmak istediğini söyledi. Selçuk ise Bilim Kurulu’nu işaret ederek, “Okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa onu yapacağız. Bilim Kurulu, ‘Risklidir’ dediği sürece okulları açamayız” diye konuştu.

    EBA kalıcı olacak

    Toplantıda Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Kan, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada kullanıldığı karma bir modele geçiş yapılıp yapılamayacağını sordu. Selçuk, virüs sürecinin hayata dahil ettiği birçok şeyin kalıcı olabileceğini belirterek, “Artık her şeyi yüz yüze yapmak ve çok yoğun ders saatleriyle çocukları bunaltmak doğru olmayabilir. Biz de bu paradigma dönüşümüne ayak uydurmak için koronavirüs salgını döneminde eğitimi yürüttüğümüz EBA’yı geçici değil kalıcı bir çözüm olarak değerlendireceğiz. Bundan sonra da takviye için, ders dışı etkinlikler için EBA’yı kullanacağız” dedi.

    En güvenli zaman

    Selçuk, okulların açılma tarihine ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ise kamuoyundan “okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasını” rica etti. Selçuk, şunları kaydetti:

    “Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.”

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