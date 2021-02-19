Selver İsminin Anlamı Nedir? Selver Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Hakkında çok fazla şey bilinmeyen yani ve kökeni de bilinmeyen isimlerden biri olarak Selver geliyor. Ancak özellikle özgün bir yapısı olması sebebiyle sevilen isimler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Kız çocukları için son dönemlerde internetten sıkça araştırılan özel ve etkili isimlerden biridir.



Selver Ne Demek?



Bilinen anlamı ile beraber server, ‘Lider ve önder’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu yönüyle karakteristik bir yapıya sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Bir çocuk için anlamı üzerinden bakıldığı vakit verilebilecek en güzel isimlerden biridir. Aynı zamanda özgün ve özel bir isim olması, kolay okunması ve hoş bir telaffuz sunması sevilen yanlarıdır.



Selver İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Selver ismi kökeni bilinmeyen nadir isimlerden biridir. Bu doğrultuda Ayrıca ismi Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Selver adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Genel olarak kız çocukları için değerlendirilebilecek ve anlamı üzerinden etki sağlayan özel isimlerden biridir. Tabii arzu edilirse erkek çocukları için de kullanılabilecek bir isim olduğunu söylemek mümkün. Oldukça etkili ve güzel bir anlama sahip isimler içerisinde yer alır.