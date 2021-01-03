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    HaberlerEğitim Haberleri Sene Zıt Anlamlısı Nedir? Senenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    03.01.2021 - 03:25 |

    Sene Zıt Anlamlısı Nedir? Senenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlamlı kelimeler genellikle beraber kullanıma uygun fakat birbirlerinin tam tersi anlam içeren kelimler olarak biliniyor. Bunun yanı sıra bu kelimeler içinde bulunulan durumu mecazi anlamda ifade etmek için de sık sık tercih edilebiliyor. Yani zıt anlamlı kelimeler çoğunlukla derin anlam içeren kelimelerden oluşuyor. Zengin cümleler kurulabilmesi adına zıt anlamlı kelimeleri sizler için derledik.

    Sene Zıt Anlamlısı Nedir? Senenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlamlı kelimelerin sayısı oldukça fazla olsa da her kelimenin bir zıt anlamı bulunmayabiliyor. Özellikle bir isim veya bir yeri belirten kelimelerin çoğunlukla zıt anlamı bulunmaz. Zıt anlamlı kelimeler bazı durumları ifade etmek için kullanılan kelimelerden oluşuyor. Kalıcı bir yapısı olan madde veya soyut kavramların zıt anlamlısı bulunmuyor.

    Senenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Her kelimenin bir zıt anlamlısı bulunmaz. Sene kelimesi de zıt anlamlısı bulunmayan kelimeler içinde yer alıyor. Sene zıt anlamlısı yoktur fakat eş anlamlı kelimeler vardır. Senenin eş anlamlı kelimesi çoğunlukla yıl olarak biliniyor. Özellikle bir duruma veya olaya verilen isimlerin çoğunlukla zıt anlamı yoktur fakat eş anlamı bulunabilir.

     

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