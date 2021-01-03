Sene Zıt Anlamlısı Nedir? Senenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zıt anlamlı kelimelerin sayısı oldukça fazla olsa da her kelimenin bir zıt anlamı bulunmayabiliyor. Özellikle bir isim veya bir yeri belirten kelimelerin çoğunlukla zıt anlamı bulunmaz. Zıt anlamlı kelimeler bazı durumları ifade etmek için kullanılan kelimelerden oluşuyor. Kalıcı bir yapısı olan madde veya soyut kavramların zıt anlamlısı bulunmuyor.



Senenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Her kelimenin bir zıt anlamlısı bulunmaz. Sene kelimesi de zıt anlamlısı bulunmayan kelimeler içinde yer alıyor. Sene zıt anlamlısı yoktur fakat eş anlamlı kelimeler vardır. Senenin eş anlamlı kelimesi çoğunlukla yıl olarak biliniyor. Özellikle bir duruma veya olaya verilen isimlerin çoğunlukla zıt anlamı yoktur fakat eş anlamı bulunabilir.