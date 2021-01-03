Sert Zıt Anlamlısı Nedir? Sertin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sert kelimize dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime olmaktadır. On bir farklı anlamının bulunmasının yanı sıra bütün anlamları da sıfat olmaktadır. Sert sözcüğünün anlamları içerisinde ilk sırayı kırılması, çizilmesi veya buruşması zor olan ve katı olmaktadır. Bir diğer anlamı ise eğilmeye pek müsait olamayan olurken, güçlü, kuvvetli, zor katlanılan ve bağışlayıcı olmayan olmaktadır. kelimenin mecaz anlamları da bulunmaktadır. Bu anlamlarının içerisinde hırçın, hiddetli, öfkeli, sıkı ve titizlikle uyulan olmaktadır.



Sertin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Birbirinden farklı anlamlara sahip olan sert kelimesinin aynı şekilde zıt anlamları da bulunmaktadır. Bu zıt anlamlı kelimeler ise; yumuşak, rakik, hafif, uysal ve gevrek olmaktadır. Diğer bir yandan sert kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri de sıfat grubunda yer almaktadır.