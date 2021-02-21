Sevban İsminin Anlamı Nedir? Sevban Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sevban ismi giyinen veya kuşanan anlamına sahiptir.



Sevban Ne Demek?



Sevban ismi kısa ve kolay okunduğu için çok kullanışlı bir isimdir. Bebekleri olacak kişiler isim ararken bu ismi de değerlendirebilir. İsimlerin her zaman tüm detayları incelenerek karar verilir. İsimlerin anlamları da tabi ki bu durumda önemli bir durumdur.



Sevban isminin anlamı çok merak edilen bir isimdir. Bu ismin anlamı giyinen, kuşanandır. En güzel isimleri arayan anne ve babalar, Sevban ismini de tercih ediyor. En güzel isimler için birçok araştırma yapan kişiler, Sevban ismine de rastlayabiliyor. Yaygın olmayan fakat anlamı itibariyle ön plana çıkan isimlerden biri oluyor.



Sevban İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Sevban ismi Kuran'ı Kerim içerisinde geçmeyen isimlerden biridir. Kuran içerisinde geçen isimlerin sayısı bellidir. İlave olarak Kuran'ı Kerim içerisinde geçen başka bir isim yoktur. Sevban da Kuran içerisinde geçmeyen isim çeşitlerinden biridir. Kuran'da geçmeyen Sevban ismi kullanılabilir. Herkes tarafından merak edilen bir durumdur. Kuran'da geçmeyen isimlerin kullanılamayacağı bilgileri tamamen doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir.