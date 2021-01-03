Sevgi Zıt Anlamlısı Nedir? Sevginin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sevgi kelimesi temelini sevmekten alan, sevmek fiilinden türemiş olan bir ifadedir. Özellikle bu dönemde gittikçe anlamını yitiren, Dünya üzerinde azalan bu kelime azaldıkça, insanlık da aynı oranda azalmaya devam etmektedir.



Sevginin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Sevgi kelimesi aynı zamanda bir duyguyu ifade eder. Daha doğrusu duyguların neredeyse çoğu sevgi kelimesinin oluşumu ile kendini göstermektedir. Sevgisi olmayan ve sevmeyi bilmeyen insanların duyguları hiçbir zaman tam bir duygu halini alamayacaktır. Sevgi kelimesinin zıt anlamlısını ise nefret kelimesi oluşturur. Günümüzde asıl yaygın olan kelime nefrettir. Özellikle savaşların bu kadar çoğalmasının temel nedenini de nefret kelimesi teşkil etmektedir.