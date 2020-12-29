Sevinç Zıt Anlamlısı Nedir? Sevincin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sevinç kelimesi, anlam olarak bir şey için mutlu olma, sevinme kelimeleri ile karşılık bulmaktadır. Coşkulu bir hali anlatır. Birçok atasözü ve deyimde de karşımıza çıkar.



Sevincin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Sevinç kelimesinin birden fazla zıt anlamı olan kelime bulunmaktadır. İlk olarak sevinç zıt anlamlısı dediğimizde akla gelen kelime üzüntüdür. Bir diğer zıt anlam karşılığına bakacak olursak hüzün ve kederi ele alabiliriz. Ayrıca dert, tasa gibi kelimelerde yine sevincin karşılığı olarak dilimizde yer alır.



Sevincin karşılığı aslında acı çekmektir. Bu yüzden zıt anlamı olan kelimelerde acı veren, yas duyulan durumlar için kullanılmaktadır. Kişinin ya da durumun üzüntü halini belirtir. Elem, kelimesi de acı verici bir durumu anlatmaktadır.