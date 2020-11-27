Şeytan Azapta Gerek Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Şeytan Azapta Gerek atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmiş olup kısa kötülüklerin başına gelen güçlüklerde üzülmemek gerektiği anlamında kullanılmaktadır.

Şeytan Azapta Gerek Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlara kötülük yapmış ve içlerinden kötülükten başka bir şey gelmeyen insanların başına sıkıntı geldiği zaman üzülmemek gerekir. Bu durum onlara müstahaktır. Şeytan Azapta Gerek atasözünün anlamını bu şekilde açıklayabilir. TDK sözlüklerine göre anlamı ise ''sevilmeyen bir kimse zorluk içinde kaldığında bunu hak etmiştir'' şeklinde açıklanmaktadır.

Şeytan Azapta Gerek Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı

Şeytan Azapta Gerek atasözü günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir atasözüdür. Sizlerde anlamını TDK sözlüklerinden öğrenip cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Bu atasözünün cümle içerisinde örneği ise şu şekildedir:

- Şeytan azapta gerek, ona her şey müstahak.