Sıcak Zıt Anlamlısı Nedir? Sıcağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sıcak kelimesi bir şeyin ısısının sıcaklığının yüksek olmasını, kişiye ısıtmasını ifade etmek için kullanılır. Bu kelimenin gerçek manasını ifade şekli budur.



Sıcağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Sıcak kelimesi gerçek anlamını yukarıda açıkladık. Bir şeyin ısısının yüksek olduğunu ifade eden bir kelime olduğunu belirttik. Sıcak kelimesinin aynı zamanda mecaz anlamı ise daha çok kişiler üzerinde kullanılır.



Kişilerin sıcak olması o kişinin samimi, içten bir insan olduğunu ifade eder. Sıcak insan söz öbeğinde de aynı zamanda sıcak kelimesi bir sıfat görevi görmektedir. Çünkü insanın bir özelliğini nitelemek için kullanılmıştır. Bunun yanında sıcak kelimesinin zıt anlamı soğuktur. Soğuk kelimesi ise bir şeyin ısısının düşük olduğunu ifade eder.