Sıcak Zıt Anlamlısı Nedir? Sıcağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Sıcak kelimesi mana olarak bir şeyin ısısının yüksek olmasının ifade eder. Bu manası bu kelimenin gerçek anlamını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bu kelime hem gerçek anlamıyla ancak bazı zamanlarda da mecaz anlamı ile kullanılmaktadır. Bu kelimenin gerçek anlamının kullanılması ne kadar yaygın ise mecaz anlamı da o kadar yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıcak zıt anlamlısı nedir? Sıcağın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.
Sıcak kelimesi bir şeyin ısısının sıcaklığının yüksek olmasını, kişiye ısıtmasını ifade etmek için kullanılır. Bu kelimenin gerçek manasını ifade şekli budur.
Sıcağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Sıcak kelimesi gerçek anlamını yukarıda açıkladık. Bir şeyin ısısının yüksek olduğunu ifade eden bir kelime olduğunu belirttik. Sıcak kelimesinin aynı zamanda mecaz anlamı ise daha çok kişiler üzerinde kullanılır.
Kişilerin sıcak olması o kişinin samimi, içten bir insan olduğunu ifade eder. Sıcak insan söz öbeğinde de aynı zamanda sıcak kelimesi bir sıfat görevi görmektedir. Çünkü insanın bir özelliğini nitelemek için kullanılmıştır. Bunun yanında sıcak kelimesinin zıt anlamı soğuktur. Soğuk kelimesi ise bir şeyin ısısının düşük olduğunu ifade eder.