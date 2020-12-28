Sığ Zıt Anlamlısı Nedir? Sığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Derinliği çok az olan ya da yeterli olmayan şeklinde ifade edilen sığ kelimesi, bunun tam tersi olarak sığ zıt anlamlısı üzerinden de ele alınır. Hem akarsu veya göl ile beraber denizin yanı sıra hem de günlük yaşamda da farklı yerlerde amaca uygun değerlendirilmektedir.



Sığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan sığ kelimesi, aynı zamanda yine çok fazla değerlendirilen biri zıt anlamlı sözcük üzerinden ele alınıyor. Bu kelime ise ‘derin’ sözcüğüdür. Yani herhangi bir alanın dar veya sığ gibi görünen kısmın aksine daha geniş görmesini anlatan kelime derin sözcüğü olarak öne çıkıyor.



Özellikle deniz veya göl ile akarsu gibi yerlerdeki derinliği anlatırken çok fazla kullanılır. Diğer taraftan herhangi bir yerde bulunan alan için derin kelimesi değerlendirirken, çukur sözcüğü de ele alınabilmektedir.