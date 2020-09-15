Siirt Haritası: Siirt İlçeleri Nelerdir? Siirt İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Siirt ili vadi, akarsu, yayla ve paltoları ile farklı yeryüzü şekillerine sahip bir şehirdir. Böylelikle hem tarım hem de hayvancılık yaygındır. Nar, ceviz, nohut, soğan ve tütün yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Karasal iklimin hakim olduğu Siirt’te mevsimler en belirgin şekilde yaşanmaktadır. Özellikle Baykan İlçesinde fazla yağış görülmektedir. Mevsim koşullarına göre nüfusun yoğunlaştığı ilçeler değişebilmektedir. TÜİK verileri ile Siirt’in yıllara göre nüfus sayılarına ulaşmak mümkündür.



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Kaynak: cografyaharita.com



Siirt İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Siirt’in toplamda 7 tane ilçesi vardır. Bunlardan biri merkez ilçedir. Bu ilçelerde toplam 275 köy ve 63 mahalle bulunmaktadır. Nüfusun bir kısmı kırsal alanlarda, diğer kısmı da şehir merkezinde yaşamaktadır.



Siirt İlinin Nüfusu Ne Kadar?



Siirt ilinin yıllar bazında nüfus sayıları şu şekildedir:

2019 yılı 330.280

2018 yılı 331.670

2017 yılı 324.395

2016 yılı 322.665

2015 yılı 320.351

2014 yılı 318.368

2013 yılı 314.154

2012 yılı 310.879

2011 yılı 310.468

2010 yılı 300.695

2009 yılı 303.623

2008 yılı 299.818

2007 yılı 291.529

Bazı yıllarda nüfusun bir önceki yıla göre azaldığı görülmektedir. Siirt ilinin 2020 nüfusunun belirlenmesi için yılsonunun beklenmesi gerekmektedir. Siirt ilinin aldığı göç sayısı verdiği göç sayısından her zaman daha az kalmıştır.



Siirt İlinin İlçeleri Nelerdir?



Siirt ilinin 7 ilçesi şunlardır:

Merkez İlçe

Eruh

Tillo

Pervari

Şirvan

Baykan

Kurtalan



2019 yılı verilerine göre en fazla nüfus Merkez’de, en az nüfus ise Tillo’dadır. Siirt’te en eski kültür yapılarından biri olan Ulu Cami, Merkez’de yer almaktadır. Veysel Karani Türbesi ise Baykan İlçesindedir. Tillo İlçesinde de Sultan Memduh Türbesi, İsmail Fakirullah Türbesi ve İbrahim Hakkı Türbesi yer almaktadır. Kurtalan İlçesinde Erzen Ören Yeri, Şirvan’da da Kormas Kalesi yer almaktadır.