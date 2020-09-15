Siirt Haritası: Siirt İlçeleri Nelerdir? Siirt İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Siirt, 6.183 kilometrekare yüzölçümüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildir. Bulunduğu bölgenin tarihi geçmişinden dolayı farklı etnik gruplar yaşamaktadır. Kürt, Türk ve Arap ırkları çoğunluktadır. Coğrafi olarak da Anadolu ve Mezopotamya kesişimini göstermektedir. Bu durum kültürel gelişiminde rol oynamıştır. Burada yaşamış eski uygarlıklara ait tarihi buluntulara rastlanılmıştır. Termal turizm ve tarihi mekanlar Siirt ilinde yaygındır. İşte, diğer tüm detaylar.
Siirt ili vadi, akarsu, yayla ve paltoları ile farklı yeryüzü şekillerine sahip bir şehirdir. Böylelikle hem tarım hem de hayvancılık yaygındır. Nar, ceviz, nohut, soğan ve tütün yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Karasal iklimin hakim olduğu Siirt’te mevsimler en belirgin şekilde yaşanmaktadır. Özellikle Baykan İlçesinde fazla yağış görülmektedir. Mevsim koşullarına göre nüfusun yoğunlaştığı ilçeler değişebilmektedir. TÜİK verileri ile Siirt’in yıllara göre nüfus sayılarına ulaşmak mümkündür.
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Kaynak: cografyaharita.com
Siirt İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Siirt’in toplamda 7 tane ilçesi vardır. Bunlardan biri merkez ilçedir. Bu ilçelerde toplam 275 köy ve 63 mahalle bulunmaktadır. Nüfusun bir kısmı kırsal alanlarda, diğer kısmı da şehir merkezinde yaşamaktadır.
Siirt İlinin Nüfusu Ne Kadar?
Siirt ilinin yıllar bazında nüfus sayıları şu şekildedir:
2019 yılı 330.280
2018 yılı 331.670
2017 yılı 324.395
2016 yılı 322.665
2015 yılı 320.351
2014 yılı 318.368
2013 yılı 314.154
2012 yılı 310.879
2011 yılı 310.468
2010 yılı 300.695
2009 yılı 303.623
2008 yılı 299.818
2007 yılı 291.529
Bazı yıllarda nüfusun bir önceki yıla göre azaldığı görülmektedir. Siirt ilinin 2020 nüfusunun belirlenmesi için yılsonunun beklenmesi gerekmektedir. Siirt ilinin aldığı göç sayısı verdiği göç sayısından her zaman daha az kalmıştır.
Siirt İlinin İlçeleri Nelerdir?
Siirt ilinin 7 ilçesi şunlardır:
Merkez İlçe
Eruh
Tillo
Pervari
Şirvan
Baykan
Kurtalan
2019 yılı verilerine göre en fazla nüfus Merkez’de, en az nüfus ise Tillo’dadır. Siirt’te en eski kültür yapılarından biri olan Ulu Cami, Merkez’de yer almaktadır. Veysel Karani Türbesi ise Baykan İlçesindedir. Tillo İlçesinde de Sultan Memduh Türbesi, İsmail Fakirullah Türbesi ve İbrahim Hakkı Türbesi yer almaktadır. Kurtalan İlçesinde Erzen Ören Yeri, Şirvan’da da Kormas Kalesi yer almaktadır.