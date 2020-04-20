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    HaberlerEğitim Haberleri Sınav Eş Anlamlısı Nedir? Sınav Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    20.04.2020 - 18:09 |

    Sınav Eş Anlamlısı Nedir? Sınav Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Türkçede yazılışı farklı ancak anlamları aynı olan kelimelere anlamdaş ya da eş anlamlı kelimeler denilmektedir. Her kelimenin olmasa da birçok kelimenin eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Sınav kelimesinin de eş anlamı kelimesi bulunmaktadır. İşte detaylar...

    Sınav Eş Anlamlısı Nedir? Sınav Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Sınav kelimesi bir konuda bilgi düzeyini belirlemek için uygulanan yöntemlerdir. Diğer bir anlamı ise, zorluklarla güçlüklerle mücadele etmek ve bunun sonucunda deneyim kazanma durumunu ifade etmektedir.

    Sınav Eş Anlamlısı Nedir?

    Sınav kelimesinin eş anlamlısı imtihan kelimesidir. Sınav ile imtihan kelimeleri yazılışları farklı ve anlamları aynıdır. Aynı durumu ve olayı tarif etmek için her ikisi de kullanılabilmektedir.

    Her iki kelimenin 1. anlamı kişinin bir alan ya da konuda bilgi düzeyini ölçmek için uygulanan yöntemlerdir.
    2. anlamları ise, kişinin gücünü, sabrını, iradesini ölçmek için karşılaştığı zorlu durumları ifade eder. Bu durum karşısında kişi deneyim kazanmaktadır.

    Sınav Kelimesine Eş Anlamlı Olan Sözcükleri

    Sınav kelimesine bir tane eş anlamlı sözcük bulunmaktadır. Sınav kelimesine eş anlamlı olan kelime imtihan kelimesidir. İmtihan kelimesi de sınav kelimesi gibi sık sık kullanılmaktadır.

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